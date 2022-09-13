Белый дом назвал успех ВСУ на востоке страны быстрым и ошеломляющим

Белый дом выразил острожный оптимизм после успешного освобождения украинскими силами большей части Харьковской области от российских оккупантов, сообщает Новое время.

Наступление ВСУ прокомментировал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби, сообщает СNN.

"У них, безусловно, есть определенный импульс, особенно на северо-востоке страны, на Донбассе. Только из этого отчета вы увидели, насколько быстрыми и ошеломляющими были их успехи" , — сказал Кирби.

Он добавил, что на юге Украины еще предстоят боевые действия и украинцы сталкиваются с более жестким сопротивлением россиян, но ВСУ уже достигли некоторого прогресса на этом направлении.

Также Кирби прокомментировал реакцию российского общества на успехи Украины, которое начало открыто критиковать российского диктатора Владимира Путина.

"Очень интересно наблюдать, не правда ли, сейчас, что он сталкивается с публичными упреками не только со стороны оппозиционеров, но и со стороны реальных выборных должностных лиц внутри России … Примечательно, что сейчас против господина Путина выступают даже выборные муниципальные чиновники" , — сказал он.

Также, по его мнению, Путин все еще не хочет прекращать войну.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили уже 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов.