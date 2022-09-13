МИД: Швеция передаст Украине более 500 тысяч доз вакцины Pfizer

Правительство Швеции приняло решение подарить Украине более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса производителя Pfizer/BioNTech, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

По ее словам, помощь была передана по запросу Украины, поступившему на прошлой неделе.

Отмечается, что Швеция передает более новую версию вакцины, адаптированную к штамму "Омикрон". Конкретное название препарата не указывают. Вероятно, речь идет о Comirnaty Original/Omicron BA.1, поскольку последняя утвержденная адаптированная вакцина от Pfizer – Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 – получила "зеленый свет" от европейского регулятора и Еврокомиссии только накануне.

"Украина будет одной из первых стран в мире за пределами ЕС, которые получат новую, адаптированную вакцину" , — говорится в коммюнике.

В нем отмечают также, что Швеция в пропорции к численности населения за время пандемии коронавируса стала одним из крупнейших доноров вакцин для менее обеспеченных стран.

Как сообщалось, 4 сентября главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине фиксируется рост заражения коронавирусной инфекцией.

За период с 29 августа по 4 сентября в Украине COVID-19 лабораторно подтвердили у 16 155 граждан.