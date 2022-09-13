Резников: в Киев приехал министр обороны Эстонии – привез мобильный госпиталь
В Киеве находится с визитом министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает Европейская правда.
Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, отметив также, что Эстония только что передала Украине современный мобильный госпиталь.
"Для Эстонии люди всегда были на первом месте. И они подтверждают это сейчас, передавая для ВСУ самый современный мобильный госпиталь, который будет спасать жизнь нашим военным и гражданским. Спасибо, друзья!" - написал Резников.
Переданный госпиталь, очевидно, был анонсирован в составе последнего пакета помощи от Эстонии в середине августа. Кроме госпиталя, он предусматривал новые партии минометов и противотанкового оружия.
Тогда же сообщали, что госпиталь передают в сотрудничестве с Германией и это уже второй такой дар для Украины за время полномасштабной войны.
Общая стоимость переданной Эстонией военной помощи Украине составляет 250 млн евро. Среди уже предоставляемого оружия - "Джавелины", противотанковые гранатометы, гаубицы, противотанковые мины, различные виды стрелкового оружия с боеприпасами, оборудование для связи, средства защиты, медицинские средства, сухпайки.