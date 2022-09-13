В Госдуме РФ назвали "эскалацией" гарантии безопасности для Украины

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал "эскалацией" опубликованные Офисом президента Украины рекомендации по гарантиям безопасности, а также пригрозил западным партнерам Украины конфликтом с "ядерной Россией", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ТАСС и Regnum со ссылкой на заявление Слуцкого.

"Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации. По сути, предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, накачку (Украины - ред.) западными вооружениями.

Это никакие не гарантии безопасности, это проект пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт в (Украину - ред). Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнеры Киева хорошо осознают под чем им предлагается подписаться".

По его словам, проект "Киевского договора по безопасности" закрепит санкционное давление на страну-агрессора. Слуцкого также возмутил пункт, который "не отменяет вступления Украины в НАТО".

Он добавил, рекомендации по гарантиям безопасности "точно никак не соприкасаются" с целями войны против Украины, так называемая "спецоперация" будет продолжена.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен во вторник презентовали рекомендации по "Киевскому договору по безопасности" для стратегического партнерства Украины и государств-гарантов.