Spiegel: в школах Германии учится около 180 тысяч детей из Украины

Количество украинских учащихся в немецких школах продолжает расти, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Spiegel.

По данным Конференции министров образования немецких земель, федеральные земли сообщили о 179 218 детях из Украины в школах за 36-ю календарную неделю, завершившуюся в воскресенье.

По сравнению с предыдущей неделей количество учащихся выросло на 6431.

Бавария и Баден-Вюртемберг еще не обнародовали текущие данные из-за летних каникул.

Количество учащихся, приведенное конференцией, касается общеобразовательных школ и профессионально-технических училищ.

Напомним, новый учебный год в школах Польши начали 185 тысяч детей, бежавших от войны в Украине.