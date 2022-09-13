ВСУ освободили еще три населенных пункта на Харьковщине
Украинские военные деоккупировали населенные пункты Липцы, Глубокое и Стрелечье в Харьковской области, которые находятся недалеко от границы с Россией, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении 247-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады в Telegram.
"Это наша земля. Она есть, была и будет Украиной. Никакого "русского мира" здесь не будет. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", — написали военные.
Защитники уже подняли государственный флаг Украины в освобожденных населенных пунктах.