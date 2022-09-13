ВСУ освободили еще три населенных пункта на Харьковщине

Украинские военные деоккупировали населенные пункты Липцы, Глубокое и Стрелечье в Харьковской области, которые находятся недалеко от границы с Россией, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении 247-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады в Telegram.

"Это наша земля. Она есть, была и будет Украиной. Никакого "русского мира" здесь не будет. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села" , — написали военные.

Защитники уже подняли государственный флаг Украины в освобожденных населенных пунктах.