Зеленский: Украина получит дополнительные $1,4 млрд от МВФ

Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные 1,4 млрд. долларов в рамках программы экстренного финансирования, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter, заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

"Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 миллиарда дополнительную поддержку" , – написал Зеленский.

"Обсудили будущее сотрудничество для укрепления финансовой стабильности Украины".

Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ @KGeorgieva. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022

Как рассказал Рашкован, во вторник состоялась неформальная встреча Фонда по разблокированию новой программы экстренного финансирования (Rapid financing instrument, RFI).

"Я не могу сказать наверняка, но это разблокирует Украине дополнительные 1,4 млрд долларов в течение следующего месяца", – отметил он и уточнил, что утверждение должно состояться в конце сентября. После согласования программы понадобится еще 10 дней, чтобы средства поступили.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ищет способы предоставления экстренного финансирования странам, столкнувшимся с потрясениями цен на продовольствие, вызванными войной в Украине, и обсудит мероприятия на заседании исполнительного совета в понедельник 12 сентября.

В случае одобрения МВФ временно увеличит существующие лимиты доступа и позволит всем странам-членам заимствовать до 50% своей квоты МВФ в рамках Инструмента быстрого финансирования МВФ и Инструмента быстрого кредитования, обслуживающего страны с низким уровнем дохода.

Напоминаем:

В марте МВФ одобрил экстренное финансирование Украины в размере 1,4 миллиарда долларов в рамках инструмента RFI, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

Максимальный объем RFI ограничен 50% квоты страны в МВФ в год, то есть максимальный объем для Украины составил 1,4 млрд долларов.

Украина рассчитывает около 20 миллиардов долларов от МВФ, сейчас ведутся активные переговоры - новую программу желательно начать уже в ноябре.