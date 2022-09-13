Гуменюк: коллаборанты бегут с Юга быстрее российских оккупантов
С территорий на Юге Украины, которые освобождают наши военные, коллаборанты выезжают с семьями и награбленным имуществом быстрее, чем отступает российская армия, сообщает Деловая столица.
Об этом заявила в эфире национального марафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Она подтвердила, что коллаборанты покидают оккупированные территории южных областей, а также Крыма.
"Да, при чем вывозят семьи, вывозят самое дорогое, намародеренное имущество. Они даже забывают вернуться. То есть коллаборанты — те, кто избрал для себя судьбу сотрудничества с оккупационными властями — под видом вывоза самого дорогого, все же выезжают и сами, и еще впереди тех оккупационных войск, которые покидают населенные пункты, куда входят Силы обороны юга", — рассказала Гуменюк.
По ее словам, коллаборанты хорошо осознают, что их ждет после освобождения территорий от российских захватчиков.