Генштаб: оккупанты нанесли ракетные и авиационные удары по Украине

Российские оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных, 8 авиационных ударов и совершили 13 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 13 сентября.

Противник продолжает наносить удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры. От российских авиационных и ракетных ударов, огня из вражеских РСЗО пострадала инфраструктура в районах н.п. Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В рамках командно-штабной учебы на полигоне "Брестский" вооруженные силы Беларуси отработали розыгрыш действий с боевой стрельбой по отражению наступления условного противника, с последующим его вытеснением за пределы страны.

В других направлениях противник обстреливал нашу инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах н.п. Михальчина Слобода, Гай Черниговской области и Харьковка, Толстодубово, Гудово, Атинское и Стукаловка Сумской области;

на Харьковском направлении – Казачья Лопань, Барановка, Купянск;

на Краматорском направлении – Яремовка, Маяки, Пришиб, Белогоровка, Славянск, Краматорск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Верхнекаменное, Раздолевка, Григоровка и Закотное;

на Бахмутском направлении – Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка и Выемка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Опытное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времовка;

на Запорожском направлении – Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Малые Щербаки, Чаривное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Гуляйпольское, Железнодорожное, Темировка и Новополье.

На Южнобугском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Кроме того, враг усиленно вел воздушную разведку БПЛА, совершив около 70 вылетов.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила два удара по позициям и местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Также подтверждено уничтожение 11 сентября складов с боеприпасами противника в районе Херсона.