Кабмин одобрил проект госбюджета на 2023 год
Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2023 год. Завтра планируется его регистрация в Верховной раде, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение министра финансов Сергея Марченко.
"Бюджет воюющей страны на 2023 год разработан Министерством финансов Украины и поддержан Кабинетом Министров Украины", - написал он.
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что 14 сентября планируется регистрация проекта бюджета в парламенте.
Предоставление предложений нардепов продлится до 1 октября, а голосование в первом чтении - до 20 октября.
Госбюджет на 2023 год
Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих обращений отметил некоторые важные пункты в госбюджете:
- Более 1 трлн гривен направят на сектор безопасности и обороны.
- Кабмин должен обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров.
- Правительство должно представить программу сокращения расходов на госпредприятия, аппарат, институты, которые не отвечают потребностям военного времени.
- Программа кредитования 5/7/9 сохраняется, также будут действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать.
- Будет создан специальный фонд восстановления, который будут наполнять, в частности, за счет конфискованных российских активов.
Ранее премьер-министр Денис Шмигаль отмечал, что в госбюджете на следующий год приоритетными будут расходы на армию и безопасность.