Кабмин одобрил проект госбюджета на 2023 год

Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2023 год. Завтра планируется его регистрация в Верховной раде, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение министра финансов Сергея Марченко.

"Бюджет воюющей страны на 2023 год разработан Министерством финансов Украины и поддержан Кабинетом Министров Украины" , - написал он.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что 14 сентября планируется регистрация проекта бюджета в парламенте.

Предоставление предложений нардепов продлится до 1 октября, а голосование в первом чтении - до 20 октября.

Госбюджет на 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих обращений отметил некоторые важные пункты в госбюджете:

Более 1 трлн гривен направят на сектор безопасности и обороны.

Кабмин должен обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров.

Правительство должно представить программу сокращения расходов на госпредприятия, аппарат, институты, которые не отвечают потребностям военного времени.

Программа кредитования 5/7/9 сохраняется, также будут действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать.

Будет создан специальный фонд восстановления, который будут наполнять, в частности, за счет конфискованных российских активов.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль отмечал, что в госбюджете на следующий год приоритетными будут расходы на армию и безопасность.