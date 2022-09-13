Зеленский провел встречу с главами Минобороны Дании и Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министрами обороны Дании Мортеном Бедскоу и Эстонской Республики Ханно Певкуром, сообщает Деловая столица.

Видео со встречи глава Украинского государства обнародовал в Telegram.

Зеленский отметил, что Дания и Эстония мощно поддерживают Украину на всех этапах борьбы с российской агрессией, в частности, снабжая необходимым оружием для деоккупации украинских территорий. Президент Украины подчеркнул, что от укрепления украинской армии зависит не только устойчивость и выносливость нашего государства, но и безопасность всей Европы.

"Спасибо министру обороны Дании Мортену Бедскоу и министру обороны Эстонии Ханно Певкуру за встречу и последовательную поддержку Украины!" , – добавил он.

Как сообщалось, в столице Украины находится с визитом министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он привез современный мобильный госпиталь для ВСУ.