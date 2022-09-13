Германия на этой неделе передала Украине еще четыре самоходки Gepard

Германия на этой неделе передала Украине еще четыре самоходные зенитные установки Gepard. Таким образом ВСУ получили 24 установки этого типа из 30 обещанных Бундесвером. ﻿﻿, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ.

Отмечается, что помимо Gepard Украина получила 65 холодильных установок для медицинских материалов. Пресс-служба уточняет, что ранее уже были переданы два таких холодильника.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дополнительных поставках вооружений.

Комментируя это, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.