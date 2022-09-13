Шмыгаль рассказал об основных приоритетах госбюджета-2023

Основным приоритетом в государственном бюджете на 2023 год станет безопасность и оборона Украины, на которую уйдет половина средств. Вторым приоритетом будут социальные программы для населения, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

"В бюджете, который мы подаем, есть один главный приоритет - оборона и безопасность нашей страны. 1 трлн 136 млрд гривен или почти 50% всего бюджета будет направлено именно для сектора безопасности и обороны" , - сказал он.

Эти деньги пойдут на зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и оружия. В сравнение с бюджетом, который подавался на 2022 год, рост расходов на безопасность и оборону будет более чем в 4 раза.

Вторым приоритетом являются социальные программы. По словам Шмыгаля, пенсии, субсидии, пособия малообеспеченным семьям, выплаты ВПО, расходы на медицину и образование составляют 35% от всех расходов в проекте бюджета, а это более 800 млрд гривен.

Также предусматривается увеличение финансирования Пенсионного фонда из бюджета на более чем 30 млрд гривен.

"Другими словами: с каждой бюджетной гривны 50 копеек пойдет на армию и безопасность, еще 35 копеек - на социальные выплаты, медицину и образование. Все понятно и прозрачно" , - сказал премьер.

Другие расходы будут сокращаться. Так, уменьшатся расходы на органы государственной власти - сократится количество чиновников, а также их зарплаты и премии.

Шмыгаль сообщил, что расходы на содержание органов госвласти, за исключением силовых структур, будут сокращены на 11,6 млрд гривен по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, будет создан бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в размере не менее 19 млрд гривен.

"Там планируем аккумулировать конфискованные средства России и россиян, а также международную помощь на быстрое восстановление. Также предусмотрена дополнительная дотация на компенсацию расходов для местных бюджетов в связи с войной в размере 24 млрд гривен" , - сказал премьер.

В 2023 году доходы Украины составят 1,28 трлн гривен, тогда как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн гривен. Так, ежемесячный дефицит бюджета оценивается более чем в 3 млрд долларов.

"Уже сейчас более трети бюджета нам помогают финансировать международные союзники. Со своей стороны мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году" , - добавил он.

Напомним, Кабмин одобрил проект госбюджета на 2023 год. 14 сентября планируется его регистрация в Раде.