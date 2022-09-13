Мэр: российские оккупанты побежали из Мелитополя в сторону Крыма

Войска РФ бегут из временно оккупированного Мелитополя в сторону украинского Крыма, сообщает Новое время.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо — стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов" , — написал он.

По его данным, чтобы вывезти краденое из Запорожской области, военные РФ взламывают гаражи и похищают гражданские машины. Он призвал местных жителей обезопасить свой транспорт, чтобы его не угнали россияне.

Ранее украинская разведка сообщала, что успешные действия ВСУ вынуждают так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга Украины срочно переселять свои семьи на территорию страны-агрессора РФ.