Мэр: российские оккупанты побежали из Мелитополя в сторону Крыма
Войска РФ бегут из временно оккупированного Мелитополя в сторону украинского Крыма, сообщает Новое время.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
"Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо — стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов", — написал он.
По его данным, чтобы вывезти краденое из Запорожской области, военные РФ взламывают гаражи и похищают гражданские машины. Он призвал местных жителей обезопасить свой транспорт, чтобы его не угнали россияне.
Ранее украинская разведка сообщала, что успешные действия ВСУ вынуждают так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга Украины срочно переселять свои семьи на территорию страны-агрессора РФ.