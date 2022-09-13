Sky News: гроб королевы Британии доставили в Букингемский дворец

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II во вторник вечером доставили из Шотландии в Букингемский дворец в Лондоне, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Sky News.

Самолет с гробом королевы приземлился на авиабазе ВПС Британии недалеко от британской столицы.

Принцесса Анна и ее муж вице-адмирал сэр Тим Лоуренс сопровождали гроб во время полета в Лондон.

На аэродром встретить самолет приехала и премьер-министр Лиз Трасс. После приземления гроб поместили в катафалк, поверх гроба был накинут Королевский штандарт.

Гроб королевы находился в новом государственном катафалке, спроектированном Королевским двором и компанией Jaguar Land Rover.

Государственный катафалк окрашен в цвет Royal Claret, того же цвета, что и официальные королевские и государственные автомобили, хранящиеся в Букингемском дворце и используемые членами королевской семьи при исполнении служебных обязанностей.

Катафалк был разработан так, чтобы люди могли видеть гроб королевы, когда машина передвигалась по Лондону.

Сотни людей выстроились вечером вдоль автомагистрали, по которой гроб с телом покойной королевы везли в Букингемский дворец.

Во дворце прибытие катафалка ждали дети и внуки королевы.

Ранее сообщалось, что завещание Елизаветы II не будет обнародовано публично, оно будет запечатано и спрятано в сейфе по меньшей мере на 90 лет.