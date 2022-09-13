Зеленский: гарантами безопасности должны стать сильнейшие страны

Украина работает над тем, чтобы гарантами нашей безопасности должны стать сильнейшие страны свободного мира, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Мы работаем над тем, чтобы гарантами нашей безопасности стали сильнейшие субъекты свободного мира. Чтобы на многостороннем и двустороннем уровне подробно было определено кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза Украине" , - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отметил, что в случае агрессии со стороны РФ гаранты будут реагировать санкциями, поставками оружия, всей необходимой материальной и финансовой помощью.

"Главное – четкие и юридические обязательные шаги, конкретные и своевременные действия, в частности, превентивные, направленные на недопущение войны и охлаждение намерений агрессора" , - подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня в Офисе президента представили рекомендации о гарантиях безопасности для Украины. Они предусматривают удержание государств-гарантов от отмены санкций против РФ до прекращения агрессии против Украины и компенсации всех убытков.

Также ранее заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявлял, что одной из главных гарантий должен стать так называемый "воздушный щит", то есть предоставление Украине средств, которые помогут защитить небо от российских ракет и авиации.