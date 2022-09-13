Запорожская ОВА: в Энергодаре идет подготовка к обязательной эвакуации жителей

В Энергодаре идет подготовка к обязательной эвакуации местных жителей, заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона он объяснил, что если Запорожская АЭС не будет работать, тогда людей ждет суровая зима.

"В Энергодаре у нас подготовка идет сейчас по обязательной эвакуации. Ведь в городе складывается очень сложная история, которая заключается в том, что город был и на сегодня является передовым в плане отопления — они не используют ни газ, ни другие виды энергии. Только вторичное тепло с атомной станции. Если атомная станция будет стоять и не вырабатывать тепло, то соответственно будет катастрофа зимой с началом отопительного сезона. Люди это понимают" , — пояснил Старух.

Он напомнил, что все блоки Запорожской АЭС с 11 сентября не работают.

"Сейчас, по сообщению наших энергетиков, станция потребляет энергию из Украины, чтобы обеспечить в нормальном режиме содержание реакторов. Но энергетическое сердце Украины прекратило биться — крупнейшая в Европе атомная станция и крупнейшая тепловая станция, которая 5 мая остановила свою работу, вместе они давали мощность почти 10 тыс. мегаватт. Сейчас они энергию не дают" , — отметил Старух.

По его словам, враг и дальше обстреливает и саму станцию, и территорию вокруг нее. Старух отметил, что поток людей, выезжающих из Энергодара и Херсонской области, является значительным в течение последних месяцев. Это объясняется, в том числе, и той сложной ситуацией, которая возникла вокруг атомной станции, а также террором и давлением, который устраивают оккупанты, сложной финансово-экономической ситуацией, потому что оккупанты не пропускают медицинские, гуманитарные целевые грузы, затрудняют выезд людей.

На фоне продолжения создания россиянами провокаций на Запорожской АЭС и несогласования гуманитарных коридоров для гражданского населения, украинское правительство призывает жителей прилегающих к ЗАЭС территорий эвакуироваться своими силами.