Нацполиция: войска РФ устроили пыточные в Балаклее для местных жителей

В Балаклее Харьковской области, которая полгода находилась под российской оккупацией, войска РФ устроили пыточную для местных жителей, сообщает Новое время.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

"В недавно оккупированной Балаклее, в отделе полиции рашисты организовали штаб. Но это не хуже всего — там же, в подвальных помещениях отдела и в здании напротив — БалДрука (издательского дома — ред) рашисты сделали тюрьму и пыточную для местных жителей" , — написал он.

По его данным, оккупанты всегда держали в плену минимум 40 человек. Их находили через местных коллаборантов. Оккупанты искали тех, кто служил или имел родственников в АТО или помогал украинской армии.

"А в случае, когда они освобождали много людей, а новых не было — хватали людей прямо на улице возле отдела полиции. Один мужчина просидел в „тюрьме“ 46 дней — рашисты нашли фото его брата в военной украинской форме. По словам свидетелей, их пытали по-разному. Все пытки описывать не буду, скажу только, что „легче всего“ — когда били током" , — пишет он.

Украинские бойцы в четверг, 8 сентября, освободили от российских военных город Балаклея. Защитников встречали местные жители.