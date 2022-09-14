Обострение на границе Азербайджана и Армении: Путин заявил о "дополнительных шагах"

Президент РФ Владимир Путин заявил о "дополнительных практических шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе Азербайджана и Армении, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Отмечается, что члены Организации договора о коллективной безопасности в режиме видеоконференции провели внеочередную сессию Рады.

Во время заседания участники поддержали "посреднические усилия РФ, направленные на стабилизацию обстановки в регионе".

"Путиным предоставлена информация о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности" , - говорится на сайте ОДКБ.

К слову, во время собрания члены Организации достигли договоренности о направление в Армению миссии ОДКБ.

Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение конфликта. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

Армянский премьер Никол Пашинян практически сразу позвонил президенту РФ Владимиру Путину. После он созвал Совбез, в ходе которого одобрили решение просить помощи у России и ОДКБ.

На ситуацию отреагировали и в МИД Украины. Там призвали стороны к политико-дипломатического урегулирования конфликта и отметили ничтожность любых посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны РФ.