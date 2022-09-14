ISW: Кремль пытается "отбелить" Путина после поражения на Харьковщине
Аналитики института изучения войны (ISW) сообщают, что Кремль пытается "снять с Путина любую ответственность за поражение" и потерю почти всей оккупированной Харьковской области, сообщает Украинская правда.
Москва впервые признала свое поражение в Харьковской области с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.
По мнению экспертов ISW, Кремль сейчас работает над тем, чтобы снять с Путина любую ответственность за поражение, обвиняя в потере почти всей оккупированной Харьковской области недостаточно информированных военных советников из окружения Путина.
Несколько депутатов российской Госдумы выразили обеспокоенность ужасающей ситуацией на передовой в Украине во время первого пленарного заседания осенней сессии Думы 13 сентября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России необходимо объявить полную мобилизацию, поскольку российская "спецвоенная операция" – это война.
Он сказал, что "специальную военную операцию" можно закончить в любой момент, но война может закончиться только победой или поражением, и "мы не имеем права проиграть" эту войну.
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал к социальной "мобилизации", при которой рядовые россияне будут больше обращать внимание на войну в Украине, а не на полную военную мобилизацию.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также отметил, что Россия продолжит борьбу в геополитической "схватке" с Западом.
Нардепы РФ также обсудили дату последующего рассмотрения законопроекта об упрощении вручения уведомлений о призыве на военную службу.
Законопроект, который, скорее всего, будет принят, позволит российским военкоматам отправлять повестки по почте, и обяжет мужчин, не получивших сообщение по почте, все равно являться в местный призывной пункт.
Но, по мнению института, нет подтверждений тому, что Путин готовится отдать приказ о всеобщей мобилизации. Широкомасштабный призыв, скорее всего, превысит способность МО России призвать, обучить и снарядить новых солдат.
Ключевые выводы аналитиков института:
- Кремль признал свое поражение в Харьковской области, это первое поражение, которое признала Россия в этой войне. Кремль отводит вину от Путина и возлагает ее на военных советников.
- Кремль, вероятно, стремится использовать поражение в Харькове и активизировать патриотическую риторику о более полной мобилизации, одновременно просматривая законопроект Госдумы России, позволяющий военным посылать повестки на регулярный призыв на срочную службу по почте. Но ничто в законопроекте не свидетельствует о том, что Путин готовится отдать приказ о всеобщей мобилизации, и непонятно, мог ли он это сделать быстро.
- Успешное украинское контрнаступление вокруг Харьковской области вызывает панику у российских военных, оккупационных властей и блоггеров.
- Военные неудачи России в Украине, по всей вероятности, продолжают ослаблять рычаги влияния России на территории бывшего Советского Союза, поскольку Россия, похоже, не желает поддерживать нарушенное перемирие, достигнутое ее посредничеством, между Арменией и Азербайджаном, или разрешить Армении ссылаться на положения Организации Договора о коллективную сохранность, где доминирует Россия.
- Украинские войска, вероятно, продолжали наземные атаки вдоль линии Лиман-Ямполь-Белогоровка на севере Донецкой области и, возможно, проводят ограниченные наземные атаки через реку Оскол в Харьковской области.
- Российские и украинские источники сообщили, что украинские силы продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области в рамках контрнаступления на юге.
- Войска РФ добились некоторых успехов к югу от Бахмута и продолжили наземные атаки по всей Донецкой области.
- 13 сентября украинские военные предоставили первые визуальные доказательства использования российскими войсками беспилотника иранского производства в Украине.