Потеплеет, но дожди отступят не везде: какой погоды ожидать сегодня

Погода в Украине сегодня, 14 сентября будет теплой. Местами днем до +22, но все еще будет дождливо на Левобережье и в западных областях, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями, на Левобережье, днем и в западных областях небольшие дожди, на остальной территории без существенных осадков.

На западе страны ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами сильные порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +7 +10 градусов, днем +16 +20;

на западе ночью +7 +11, а днем +18 +22 градуса;

в восточных областях ночью +7 +10 градусов, днем +16 +19;

на юге страны ночью +10 +12, а днем +20 +22 градуса;

в центральных областях ночью +8 +11 градусов, днем +16 +22.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +9 +11, а днем +18 +20 градусов.