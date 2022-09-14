Генштаб: ВСУ отбили атаки врага в районах восьми населенных пунктов
Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержания захваченных территорий и срыва активных действий наших войск по отдельным направлениям.
Об єтом сообщает Генштаб ВСУ.
"Противник не прекратил удары по помещениям мирных граждан и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
От авиационных, ракетных ударов и обстрелов с РСЗО пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов, в частности Харьков, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник обстрелял инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Степной Сумской области;
- на Харьковском направлении – Басово и Купянск;
- на Краматорском направлении – Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка;
- на Бахмутском направлении – Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледарь, Бахмут, Бахмутское и Яковловка;
- на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении – Большая Новоселка, Новодонецкое и Времивка;
- на Запорожском направлении – Новополье, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное;
- на Южнобужском направлении – Таврическое, Мирное, Терновые Поды, Партизанское, Красная Долина, Белогорка, Новогреднево, Безыменное, Сухой Пруд, Белая Криница, Ольгино, Высокополье, Каменное. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА.
В населенных пунктах Чаплинского района Херсонской области российские оккупанты расквартируются в домах местных жителей, иногда выгоняя владельцев из дома.
Силы обороны успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.
В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны украинских войск по разным направлениям уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-24М), один вертолет Ми-8 и БпЛА.
Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражения по 9 пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Потери российских оккупантов уточняются.