Генштаб сообщил о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 53 650 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 2180 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4665 (+3) ед,

артиллерийских систем – 1290 (+11) ед,

РСЗО – 311 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 167 (+2) ед,

самолетов – 246 (+2) ед,

вертолетов – 215 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4),

крылатых ракет ‒ 233 (+0),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3501 (+32) ед,

специальной техники – 120 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.