Генштаб сообщил о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 53 650 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2180 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4665 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 1290 (+11) ед,
- РСЗО – 311 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 167 (+2) ед,
- самолетов – 246 (+2) ед,
- вертолетов – 215 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4),
- крылатых ракет ‒ 233 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3501 (+32) ед,
- специальной техники – 120 (+3).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.