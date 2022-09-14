Генштаб сообщил о потерях российских войск в Украине

Генштаб сообщил о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 53 650 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2180 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4665 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 1290 (+11) ед,
  • РСЗО – 311 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 167 (+2) ед,
  • самолетов – 246 (+2) ед,
  • вертолетов – 215 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 233 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3501 (+32) ед,
  • специальной техники – 120 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

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