ЕС снял часть санкций с Януковича и Пшонки

Совет Евросоюза принял решение снять часть санкций с беглого президента Виктора Януковича, его сына Александра, а также с экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Речь идет о санкциях, которые Европейский союз ввел 5 марта 2014 года за "растрату государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением". Они касаются доступа упомянутых лиц к их активам в Европе.

Решение ЕС основано на том, что действие санкций истекло 6 сентября.

"На основании рассмотрения Совета записи о четырех лицах, в отношении которых срок применения ограничительных мер истек 6 сентября 2022 года, а также сведения об их правах на защиту и их праве на эффективную судебную защиту, должны быть исключены из Приложения I (санкционный список - ред.) к Регламенту (ЕС) № 208/2014" , - говорится в сообщении.

Напомним, в 2021 году Генеральный суд ЕС аннулировал санкции против Януковича и его сына Александра. Однако решение касалось тех ограничений, которые уже утратили свою силу, поскольку Брюссель ежегодно продлевает санкции.

При этом в августе этого года ЕС ввел новые санкции против экс-президента Украины за подрыв территориальной целостности.

Как известно, в Украине Янукович продолжает фигурировать в уголовных делах. Недавно суд разрешил заочное следствие в отношении его из-за Харьковских соглашений. До этого за государственную измену его приговорили к 9 годам тюрьмы.