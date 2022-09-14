Глава Еврокомиссии едет в Киев

В среду, 14 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев.

Об этом она написала в Twitter﻿.

"Мы будем расширять возможности Украины, чтобы максимально использовать ее потенциал. Опираясь на успех полос солидарности, мы обеспечим беспрепятственный доступ к единому рынку. Включение Украины в нашу зону европейского свободного роуминга. Сегодня я еду в Киев, чтобы обсудить все это с президентом Владимиром Зеленским" , - написала она.

Отметим, ранее она уже посещала Киев после 24 февраля.