СБУ: в Запорожье задержан агент ФСБ с позывным "007"

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Запорожье российского агента с позывным "007". Женщина прибыла в город под "легендой" волонтера, а на самом деле выполняла задачи РФ по выявлению дислокации подразделений ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Жительницу временно оккупированного Пологовского района Запорожской области спецслужбы РФ завербовали еще в начале полномасштабного вторжения. Женщина получила позывной "007" и инструктаж по разведывательно-подрывной деятельности на территории региона.

Для маскировки своих действий она представлялась волонтером и собирала данные о партизанах на юге для дальнейшего их обнаружения.

Также спецслужбы РФ дали ей задачу наладить контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ.

"Для этого она выехала с временно оккупированной территории в Запорожье. Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и техники Сил обороны она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный Телеграмм-канал. Однако сотрудники СБУ вовремя разоблачили и нейтрализовали злоумышленницу" , - говорится в сообщении.

В настоящее время ей сообщено о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.