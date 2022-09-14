Расходы на Минсоцполитики сократят: на что потратят 400 млрд гривен

Кабинет министров планирует сократить расходы на Министерство социальной политики в 2023 году до 405 млрд гривен по сравнению с 425 млрд гривен в текущем году. Сокращение планируется за счет уменьшения дотаций Пенсионному фонду, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно документу, самые большие статьи расходов через Минсоцполитики предусмотрены на социальную защиту детей и семьи - 27,3 млрд гривен. На социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, планируется потратить 66,6 млрд гривен, на поддержку малообеспеченных семей 72,9 млрд гривен.

На финансирование пенсий и покрытие дефицита Пенсионного фонда потратят 232,9 млрд гривен (в 2022 году - 252,9 млрд гривен).

Кроме того, в бюджете не предусмотрены отдельной строкой расходы на субсидии на оплату коммунальных услуг.

Согласно проекту госбюджета, общие расходы в 2023 году составят 2 трлн 514 млрд гривен, что на 4,5% меньше, чем в 2022 году (2 трлн 633 млрд гривен).

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что одними из главных приоритетов проекта госбюджета Украины на 2023 год стали социальные программы. По его словам, 35% от всех расходов будут составлять пенсии, субсидии и другие соцвыплаты.