В Германии обеспокоены нехваткой жилья для беженцев из Украины

В Германии обеспокоены тем, что потребность в жилье для беженцев, в частности из Украины, может резко вырасти с приходом холодов. Ассоциация городов Германии обратилась в федеральное правительство с просьбой в ближайшее время созвать саммит по вопросу беженцев с участием земель и муниципалитетов, сообщает Зеркало недели.

«На нем необходимо обсудить справедливое распределение беженцев» , — сказал президент Ассоциации городов Маркус Леве.

Также, по его мнению, необходимо срочно обсудить необходимость увеличения возможностей федеральных земель по приему беженцев, а также возмещение расходов.

Ассоциацию городов настораживает тот факт, что все больше федеральных земель закрывается для приема украинских военных беженцев.

Кроме того, в Ассоциации городов также ожидают, что количество беженцев из Украины увеличится с наступлением холодов. Предполагается, что часть украинцев, уже находящихся в Германии, больше не смогут оставаться в частных домохозяйствах и должны быть размещены где-то за счет государства.

Также увеличивается количество просителей убежища и беженцев из других стран. Леве предполагает, что предстоящей зимой ряду городов придется снова размещать беженцев в спортзалах и других помещениях.