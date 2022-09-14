Акционеры одобрили предложение Маска о покупке Twitter

Более 98% акционеров Twitter поддержали предложение главы компании Tesla и SpaceX Илона Маска по приобретению социальной сети за 44 млрд долларов. Об этом, со ссылкой на The Wall Street Journal, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Согласно предварительным данным компании, 98,6% акционеров поддержали продажу социальной сети миллиардеру. Однако, окончательное распределение голосов станет известно позже, когда Twitter подаст документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Внеочередное собрание акционеров, созванное для подсчета голосов, длилось 7 минут, а избирательные участки были открыты около 3 минут. Во время собрания акционеров, последние поддержали также и компенсацию руководителям компании в результате этой сделки.

С поддержкой соглашения с Маском выступили также и менеджеры индексных фондов, которые контролируют почти 20% акций социальной сети.

Напомним, что Twitter обвиняет Илона Маска в многомиллионных потерях. Во втором квартале блог получил чистый убыток в размере 270 млн долларов.

Между тем Совет правления Twitter подал иск против Илона Маска, который отказался от сделки о покупке компании в размере 44 млрд долларов. Через некоторое время Маск также подал встречный иск против компании.

Тем временем Маск нашел новый повод отказаться от покупки социальной сети Twitter, а через некоторое время обвинил компанию в том, что она выплатила 7,75 млн долларов бывшему начальнику безопасности компании Пейтеру Затко.