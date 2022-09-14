Генштаб: Почти 5 тысяч военных ВСУ прошли подготовку в Великобритании

Около 5 тысяч военнослужащих ВС Украины уже прошли подготовку в Великобритании. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"На территории Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии продолжается базовая общевойсковая подготовка украинских военнослужащих. Программа, начатая правительством Великобритании, получила название операция "Interflex" , - говорится в сообщении.

В настоящее время с участием инструкторов из разных стран обучение успешно завершили почти 5 тысяч украинских военнослужащих.

"Они получили базовые знания, умения и навыки по тактической медицине, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовке, включая ведение наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности" , - отметили в Генштабе.

Также, в ближайшее время, планируется расширение операции "Interflex", в частности, начало учебного курса по подготовке младших командиров воинских частей и подразделений ВСУ.