Зеленский приехал в освобожденный от РФ Изюм
Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что президент Владимир Зеленский прибыл в деоккупированный Изюм Харьковской области.
"Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Сегодня в освобожденном украинскими десантниками городе торжественно подняли государственный флаг. Украина возвращает свое", - говорится в сообщении 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады.
Кроме того, в торжествах приняли участие заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, несколько дней назад освободивших город от российских оккупантов.
В начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, далее президент поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли.