Зеленский приехал в освобожденный от РФ Изюм

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает﻿, что президент Владимир Зеленский прибыл в деоккупированный Изюм Харьковской области.

"Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Сегодня в освобожденном украинскими десантниками городе торжественно подняли государственный флаг. Украина возвращает свое" , - говорится в сообщении 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады.

Кроме того, в торжествах приняли участие заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, несколько дней назад освободивших город от российских оккупантов.

В начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, далее президент поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли.