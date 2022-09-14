МВФ разрабатывает новую программу для Украины

МВФ занимается разработкой новой долгосрочной кредитной программы для Украины, сообщила глава Фонда Кристалина Георгиева в интервью Центру глобального развития, сообщает Корреспондент.

"Мы обсудили долгосрочное сотрудничество с Украиной и путь к программе, которая принесла бы большую пользу Украине... Мы договорились, что миссия фонда будет сотрудничать с экономической группой Украины в течение следующих недель" , – рассказала она.

При этом она не озвучила никаких параметров новой программы МВФ.

Георгиева напомнила о выделении Украине дополнительной помощи в 1,4 млрд долларов.