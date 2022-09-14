ОК "Юг": ВСУ установили огневой контроль почти над всей Херсонщиной

Вооруженные Силы Украины установили огневой контроль почти над всей территорией временно оккупированной Херсонской области. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По ее словам, особенности военной операции ВСУ на юге связаны с ландшафтом Херсонской области, где очень много рек, каналов и открытая степная местность.

"Поэтому тут нет информационной открытости, поскольку это очень опасно для наших подразделений и населения из-за угрозы обстрелов со стороны противника. Очень много территорий заминировано, мы не можем оглашать все наши успехи, но мы продвигаемся и тесним россиян — это очень их деморализует" , — сказала Гуменюк.

Она отметила, что моральное состояние противника также подорвано успехами ВСУ при наступлении в Харьковской области, оккупанты обмениваются между собой слухами.