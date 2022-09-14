Еврокомиссия планирует сократить финансирование Венгрии

Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране, сообщает Экономическая правда.

Венгрия стала первой страной, которая стала объектом расследования в соответствии с новыми правилами, позволяющими ЕС наказывать членов, подрывающих его финансовые интересы. Еврокомиссия потратила месяцы на расследование эрозии верховенства права во время пребывания Виктора Орбана у власти.

Правительство Орбана, потерявшее доступ к финансированию ЕС в ожидании результатов расследования, надеется получить более 40 миллиардов евро в виде финансирования ЕС до 2027 года.

Недавно он предложил создать агентство по борьбе с коррупцией и внести поправки в ряд законов, в частности, о государственных закупках, чтобы развеять опасения Еврокомиссии.

По словам одного из чиновников, комиссия планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время, чтобы он выполнил свои обещания обуздать коррупцию.

У Венгрии будет один месяц, чтобы действовать в соответствии с рекомендациями комиссии, но этот срок может быть продлен максимум до трех месяцев.

В четверг в Европарламенте обсудят и проголосуют за отчет о верховенстве права в Венгрии. Но ни один член правительства Венгрии, включая премьер-министра Виктора Орбана, не поедет в Брюссель.