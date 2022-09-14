Пограничники показали захваченные позиции оккупантов на Харьковщине

Во время действий по освобождению территорий Харьковской области пограничники продолжают находить яркие артефакты из быта оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

"Оккупанты так спешили убежать от украинской армии, что в буквальном смысле оставили даже штаны. Амуниция "второй армии мира" впечатляет. Пограничники с передовой шлют видеообзор" , — говорится в сообщении.

Это не первая "распаковка" пограничников с передовой. Ранее они демонстрировали гуманитарную помощь, которую россиянам присылают на фронт.

Воины ГПСУ иронически интересовались, зачем захватчикам могли на передовой понадобиться мука и дрожжи.

Напомним, 14 сентября президент Владимир Зеленский приехал в освобожденный от оккупантов Изюм Харьковской области. Там глава государства принял участие в церемонии поднятия украинского флага.