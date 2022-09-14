Пограничники показали захваченные позиции оккупантов на Харьковщине

Пограничники показали захваченные позиции оккупантов на Харьковщине

Во время действий по освобождению территорий Харьковской области пограничники продолжают находить яркие артефакты из быта оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

"Оккупанты так спешили убежать от украинской армии, что в буквальном смысле оставили даже штаны. Амуниция "второй армии мира" впечатляет. Пограничники с передовой шлют видеообзор", — говорится в сообщении.

Это не первая "распаковка" пограничников с передовой. Ранее они демонстрировали гуманитарную помощь, которую россиянам присылают на фронт.

Воины ГПСУ иронически интересовались, зачем захватчикам могли на передовой понадобиться мука и дрожжи.

Напомним, 14 сентября президент Владимир Зеленский приехал в освобожденный от оккупантов Изюм Харьковской области. Там глава государства принял участие в церемонии поднятия украинского флага.

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