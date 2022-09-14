Зеленский об Изюме и Балаклее: видим то же самое что и в Буче

Президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал глава государства в комментарии "УП" о своих впечатлениях от увиденного в освобожденном Изюме.

"Я от Изюма и Балаклеи… привыкать к таким вещам нельзя, но после Бучи удивленными теми шагами, которые делали российские террористы, мы уже не будем, потому что видим то же самое. Снова пытки… снова разрушения: школы, садики…

У них (российских захватчиков – ред.) один и тот же след. Ничего нового я не увидел".

Зеленский отметил, что часть жителей, оставшихся в Изюме под оккупацией, счастливы видеть украинскую армию, а часть – в шоке.

"Они не понимают, что происходит. Потому что полгода света нет, воды нет, электричества нет. Полгода они были в оккупации и боялись выйти. Они боятся в принципе каких-либо изменений" , – добавил президент.

Он признал, что ситуация сложная, но "будет позитив".

По словам Зеленского, военные сделали самое главное – первая часть операции завершена успешно.

Президент признал, что Украина во время контрнаступления понесла потери среди личного состава и в военной технике, но, в то же время, российские военные оставили много техники, убегая.