ОК "Юг": ВСУ нанесли удары по переправе и колоне техники РФ в Херсонской области

Украинские силы нанесли удары по переправе оккупантов в районе Антоновского моста и по колоне российской техники во временно оккупированной Херсонской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

Отмечается, что ВСУ продолжают выполнять огневые задачи на территории временно оккупированного юга Украины, в том числе по колоннам вражеской техники, Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского моста.

"Поражены скопления вражеской силы и техники в районе Голой Пристани и Дудчан, где дополнительно попали еще и в состав боеприпасов" , — говорится в сообщении.

По предварительно подтвержденным данным командования, за ночь войска РФ потеряли 27 военных и две единицы автомобильной техники. Также боевая машина десанта была мобилизована из вражеских войск в одно из украинских подразделений.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.