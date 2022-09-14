Десантники сбили российский многоцелевой истребитель Су-30
Львовские десантники сбили многоцелевой истребитель Су-30 российских оккупантов из зенитной установки ЗУ-23, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба ДШВ в Telegram.
Российский самолет был ликвидирован зенитчиками 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
"Пилот оккупантов не ожидал, что львовские десантники смогут его сбить с 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23", — говорится в сообщении.
ДШВ также опубликовали видео ликвидированного самолета.
Всего, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения были уничтожены 246 самолетов оккупантов, из которых два были сбиты за последние сутки.