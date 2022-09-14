Десантники сбили российский многоцелевой истребитель Су-30

Львовские десантники сбили многоцелевой истребитель Су-30 российских оккупантов из зенитной установки ЗУ-23, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба ДШВ в Telegram.

Российский самолет был ликвидирован зенитчиками 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Пилот оккупантов не ожидал, что львовские десантники смогут его сбить с 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23" , — говорится в сообщении.

ДШВ также опубликовали видео ликвидированного самолета.

Всего, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения были уничтожены 246 самолетов оккупантов, из которых два были сбиты за последние сутки.