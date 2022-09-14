Польские власти заявляют, что в стране находятся 1,3 млн беженцев из Украины

Польские власти заявляют, что в стране находятся 1,3 миллиона украинцев, сбежавших от войны в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом в эфире Польского радио заявил правительственный уполномоченный по делам беженцев из Украины, заместитель главы МВД Польши Павел Шефернакер.

"Сегодня в Польше находится около 1,3 миллиона беженцев из Украины. В последнее время, по статистике, все больше людей едут в Украину, покидая Польшу. Но мы также наблюдаем, что больше людей мигрирует внутри Польши" , – сказал Шефернакер.

Шефернакер сказал, что около 600 000 украинских беженцев трудоспособного возраста получили временные идентификационные номера (Pesel), что облегчает работу с властью и государственной системой здравоохранения в Польше.

Более 400 тысяч человек из этой группы уже нашли легальную работу.

Он подчеркнул, что эти люди "платят налоги, платят взносы, работают на прочность польской экономики, успех польской экономики".

По его мнению, об этом слишком редко вспоминают, и это стоит показать, поскольку, как отметил замглавы МВД, "ни в одной миграции в мире не было столь большой группы людей, в процентах и ​​абсолютных цифрах, кто бы начал работу, а рынок труда сразу поглотил бы такую ​​большую группу людей".

"Это важный аспект, также показывающий, что эти люди адаптируются в Польше и хотят жить нормальной жизнью" , - оценил Шефернакер.

Напомним, новый учебный год в школах Польши начали 185 тысяч детей, сбежавших от войны в Украине.