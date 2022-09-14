В Украине планируют сократить количество чиновников: Шмыгаль раскрыл детали
Общее количество украинских чиновников намерены сократить на 30%. Таким образом удастся значительно сократить расходы на государственный аппарат, сообщает РБК-Украина.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, сокращения планируются не только в структуре министерств, но и в структуре инспекций, центральных органов и исполнительной власти.
"На сегодняшний день мы такой перманентной работой своей сократили около 8 тысяч чиновников. Впереди у нас еще несколько десятков тысяч сокращенных вакансий и чиновников", - рассказал премьер.
Шмыгаль подчеркнул, что такое сокращение позволит уменьшить затраты на государственный аппарат на 11,8 млрд гривен по сравнению с прошлым годом.
"Это большая сумма. Для мирного времени очень большой объем, для военного времени, поверьте, это облегчит государство", - отметил премьер.
Напомним, во вторник, 13 сентября, Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2023 год.