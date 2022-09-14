ОВА: российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Под вечер 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – в это время по всей Украине была объявлена ​​воздушная тревога, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, карта тревог, паблики в Telegram.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях".

Руководитель военной администрации Кривого Рога также призвал жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

Telegram-каналы публикуют фото столба дыма на месте одного из прилетов в Кривом Роге.