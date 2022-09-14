ОВА: россияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу

Под вечер 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения, сообщает Украинская правда.

Об эом сообщили руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, карта тревог, паблики в Telegram, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Прямая речь Вилкула:

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях".

Руководитель военной администрации Кривого Рога также призвал жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети. Telegram-каналы публиковали фото столба дыма на месте одного из прилетов в Кривом Роге.

В 17:31 Вилкул сообщил, что россияне снова запустили ракеты в сторону Кривого Рога и призвал жителей не выходить из укрытий.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Кривой Рог, по предварительным данным, прилетело 8 российских крылатых ракет.

Такие действия оккупантов он назвал "террористическим актом" против украинцев, поскольку "ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей".

Тимошенко призвал людей не паниковать и добавил, что соответствующие службы уже ликвидируют последствия ракетных ударов.

В 19:47 глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что россияне ударили семью крылатыми ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации по объектам критической и транспортной инфраструктуры.

Росіяни ударили сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації по об’єктах критичної та транспортної інфраструктури Кривого Рогу – є серйозні пошкодження гідротехнічних споруд, кілька районів Кривого Рогу лишилися без води. Відео з Telegram Кирила Тимошенка pic.twitter.com/BYGDpSnvRi — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 14, 2022

В результате удара есть серьезные повреждения гидротехнических сооружений, несколько районов Кривого Рога остались без воды.