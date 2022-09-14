СБУ идентифицировала 6 новых коллаборатов на Херсонщине – список
Служба безопасности разоблачила еще шестерых коллаборантов, вступивших в оккупационное "МВД РФ" в Херсонской области, сообщает Украинская правда.
Об этом СБУ сообщила в Telegram.
"В результате оперативной работы установлены лица еще шести вражеских приспешников, которые вступили в созданное оккупантами "главное управление МВД по Херсонской области"".
Отмечается, что это псевдообразование выполняет задачи Кремля по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов.
В частности, работники так называемого МВД проводят массовые репрессии, преследуют и незаконно задерживают граждан, применяют к пострадавшим психологическое давление, насилие и угрожают физической расправой.
Также СБУ задокументировала факты похищения и пыток людей.
О подозрении в коллаборационной деятельности сообщили следующим "чиновникам" оккупационного органа:
- Фролов Е.Л. – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью;
- Яременко А.А. – заместитель начальника тренингового центра;
- Чернушенко В.В. – начальник отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;
- Приходько В.А. – заместитель начальника отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;
- Трепетин В.В. – старший оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против личности;
- Мазылкин М.Р. – оперуполномоченный отдела по розыску преступников и без вести пропавших.
Сообщается, что сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность, установили места их пребывания и маршруты перемещения.
Продолжаются комплексные меры по привлечению предателей к ответственности.