СБУ идентифицировала 6 новых коллаборатов на Херсонщине – список

Служба безопасности разоблачила еще шестерых коллаборантов, вступивших в оккупационное "МВД РФ" в Херсонской области, сообщает Украинская правда.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

"В результате оперативной работы установлены лица еще шести вражеских приспешников, которые вступили в созданное оккупантами "главное управление МВД по Херсонской области"".

Отмечается, что это псевдообразование выполняет задачи Кремля по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов.

В частности, работники так называемого МВД проводят массовые репрессии, преследуют и незаконно задерживают граждан, применяют к пострадавшим психологическое давление, насилие и угрожают физической расправой.

Также СБУ задокументировала факты похищения и пыток людей.

О подозрении в коллаборационной деятельности сообщили следующим "чиновникам" оккупационного органа:

Фролов Е.Л. – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью;

Яременко А.А. – заместитель начальника тренингового центра;

Чернушенко В.В. – начальник отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;

Приходько В.А. – заместитель начальника отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения;

Трепетин В.В. – старший оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против личности;

Мазылкин М.Р. – оперуполномоченный отдела по розыску преступников и без вести пропавших.

Сообщается, что сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность, установили места их пребывания и маршруты перемещения.

Продолжаются комплексные меры по привлечению предателей к ответственности.