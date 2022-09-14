Маляр озвучила объем освобожденных территорий в Харьковской области

В рамках недавнего успешного контрнаступления ВСУ, нашим воинам удалось освободить около 8,5 тысяч квадратных километров Харьковской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Facebook-страница заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

"Очень важно их (данные, - ред.) воспринимать в общем контексте войны, а не отдельно. У нас 2500 километров линия фронта. Из них 1300 километров - активные боевые действия" , - объясняет Маляр.

Украинским военным, как добавляет заместитель министра обороны, удается не только оборонять Украину, но и проводить наступательные действия. В то же время до полной победы над оккупантами необходимы немало времени, сил и терпения.

Освобождение Харьковской области, является динамичным процессом, в связи с чем данные постоянно обновляются.

"Кроме того, освобождены территории еще требуют проведения дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать. Поэтому, официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проведены стабилизационные меры, а значит отличаться" , - отметила Маляр.

Начиная с 6 сентября, нашим воинам удалось освободить в Харьковской области:

около 8,5 тысяч квадратных километров;

около 388 населенных пунктов;

около 150 тысяч украинцев.

Напомним, РБК-Украина недавно писало о том, что, по словам Маляр, наши воины освободили вдвое больше территорий в Харьковской области чем объявляло Министерство обороны. Тем временем ВСУ продолжают деоккупировать регион однако говорить о полном контроле над ним пока рано.