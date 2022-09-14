Генштаб: ВСУ отбили ряд вражеских атак в Донецкой области

Россияне пытаются продвинуться вглубь Украины на Донецком направлении, но ВСУ отразили вражеские атаки в районе Спорного, Соледара, Майорска, Зайцево, Отрадовки, Веселой Долины, Водяного и Новомихайловки, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 14 сентября в Facebook.

"На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться в глубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка".

В течение текущих суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов – поражено шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет противника.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли удары по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Кроме того, подтверждено уничтожение 4 реактивных систем залпового огня "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября, и продовольственного склада оккупантов в Докучаевске.

Враг сосредоточивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удерживании захваченных территорий и срыве наступательных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

Россияне бьют по позициям украинских подразделений вдоль всей линии столкновения, пытаются восстановить утраченное положение, перемещают свои войска и ведут воздушную разведку.

Противник продолжает терроризировать гражданское население – от авиационных и ракетных ударов пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в частности, Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степного, Сухого Ставка, Белогорки, Безымянного и Малой Сейдеминухи.

Ночью россияне нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева и Краматорска. В течение текущих суток зафиксировано 8 ракетных, 4 авиационных удара и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня противника. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении россияне обстреляли из танков, минометов и артиллерии районы населённых пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области и Степное и Нововасильевка Сумской области.

На Харьковском направлении интенсивность вражеских обстрелов значительно снизилась, россияне обстреляли населенные пункты Басово и Купянск.

На других направлениях оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка;

– в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка и Веселое;

– в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка и Веселое; на Авдеевском направлении – Уманское, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

– Уманское, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка; на Запорожском направлении – населенные пункты Богоявленка, Зеленое Поле, Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов и Малые Щербаки;

– населенные пункты Богоявленка, Зеленое Поле, Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов и Малые Щербаки; на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Высокополье, Заречное, Каменное, Архангельское, Партизанское, Андреевка, Белогорка, Сухой Пруд, Терновые Поды, Благодатное, Мирное и Таврическое.

В результате успешных действий сил обороны и уничтожения большого количества живой силы противника, морально-психологическое состояние оккупантов крайне низкое.

Оккупанты угрозами пытаются заставить личный состав участвовать в боевых действиях. В результате около 50 мобилизованных российских военнослужащих из Горловки написали рапорты об отказе воевать.

Чтобы сохранить военную технику, враг пытается эвакуировать системы ПВО вглубь временно захваченных территорий и на территорию России. В частности, в ночь с 11 на 12 сентября в Луганской области заметили колонны с комплексами С-300 и "Бук", которые двигались из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы.