В Минреинтеграции объяснили, кого предлагают наказывать за получение паспорта РФ
В Министерстве реинтеграции сообщили, что законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за российский паспорт, готов, сообщает Новое время.
В частности, такое наказание предлагается установить за:
- приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены;
- пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому;
- ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта государства-агрессора.
"Вражеская паспортизация, давление в целях навязывания паспорта РФ — абсолютно неправомерные и противозаконные. Получение российского паспорта на ТОТ оправдано только в том случае, когда человек с помощью этого „документа“ пытается через РФ и третьи страны вернуться в свободную Украину", — отмечают в министерстве.
3 сентября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что российские оккупанты в Херсонской области ходят по домам и предлагают местным жителям получить паспорт РФ.