Генерал США призвал начинать готовиться к потенциальному распаду РФ

Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес призвал Запад начинать готовиться к потенциальному сценарию падения не только режима Путина, но и распада РФ в целом, чтобы эти события не застали никого врасплох - как когда-то распад СССР, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в его колонке, опубликованной в британском The Telegraph.

"Становится все более очевидно, что Украина победит в этой войне, а Кремль ждет исторический кризис доверия. Теперь, по моему мнению, вполне реально, что разоблаченные слабости режима Путина настолько серьезные, что, возможно, мы сейчас являемся свидетелями начала конца - не не только его режима, но и Российской Федерации в целом" , - пишет Ходжес.

Он отмечает, что РФ, где проживает более 120 разных народов, и так неустойчива, и ее коллапс может на первых стадиях быть постепенным, но быстро перерасти в стремительные и неконтролируемые события.

По его мнению, есть уже по меньшей мере три фактора, которые могут запустить этот процесс. Первый - подрыв веры в силу российской армии, что традиционно являлось одной из основ легитимности Кремля, к чему прилагается диспропорция бремени войны против Украины для этнических россиян и всех других народов РФ.

Ходжес отмечает, что если бы в ближайшее время чеченцы попытались снова побороться за независимость, то неизвестно, имел ли бы Путин военные ресурсы для ответа после того, как бросил столько сил против Украины. Кроме того, лидер Кремля наверняка понимает, что если бы такую ​​потенциальную войну выиграли чеченцы, это может запустить серию новых попыток вырваться из-под контроля Москвы по всей территории РФ.

Вторым фактором Ходжес называет убытки российской экономики в результате решения Путина напасть на Украину – РФ уже безвозвратно теряет весь европейский энергетический рынок, а желающих покупать ее товары или оружие также стало существенно меньше.

"Выдерживать такой экономический кризис можно месяцами - в надежде, что бизнес однажды наладится - но даже в России "колодец стоицизма" имеет свои пределы" , - считает Ходжес.

Третий фактор, пишет он, это специфика населения России, которое состоит из многих этнических групп, разбросанных по гигантской территории. Следовательно, когда позиции метрополии ослабевают, чувство принадлежности к одному сообществу тоже может быстро ослабеть.

"Западные санкции заставят элиты в Москве идти на сложные экономические компромиссы. Они будут неизбежно смягчать ситуацию для среднего класса в столице - потому что эти люди являются более непосредственной угрозой для чиновников - за счет населения других субъектов федерации" , - отмечает Ходжес.

По мнению Бена Ходжеса, на Западе очень важно уже сейчас задавать сложные вопросы, которые появятся в случае распада РФ - как это может происходить в стране, обладающей ядерным оружием и имеющей мало центров власти, кто получит к ним доступ, будет распад России неизбежно сопровождаться внутренним конфликтом или процесс возможно удержать в политических рамках.