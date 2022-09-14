ОВА: россияне ударили двумя ракетами по пригороду Запорожья
Российские военные вечером 14 сентября нанесли два ракетных удара по пригороду Запорожья, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
"Враг попал двумя ракетами в пригород областного центра. По предварительной информации, пострадавших нет".
Он добавил, что громкие звуки именно этих прилетов недавно слышали в Запорожье.
Глава ОВА призвал жителей соблюдать правила воздушной тревоги, поскольку они спасают жизнь.
Предыстория:
- Под вечер 14 сентября россияне ударили ракетами по Кривому Рогу. По предварительным данным, по городу было выпущено 8 ракет.