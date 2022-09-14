ОВА: россияне ударили двумя ракетами по пригороду Запорожья

ОВА: россияне ударили двумя ракетами по пригороду Запорожья
Фото: Telegram

Российские военные вечером 14 сентября нанесли два ракетных удара по пригороду Запорожья, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Враг попал двумя ракетами в пригород областного центра. По предварительной информации, пострадавших нет".

Он добавил, что громкие звуки именно этих прилетов недавно слышали в Запорожье.

Глава ОВА призвал жителей соблюдать правила воздушной тревоги, поскольку они спасают жизнь.

Предыстория:

  • Под вечер 14 сентября россияне ударили ракетами по Кривому Рогу. По предварительным данным, по городу было выпущено 8 ракет.

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