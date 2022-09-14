Венгрия отказалась блокировать продление санкций ЕС против России

Несмотря на предварительные заявления венгерской стороны и источников СМИ, Будапешт решил все же не блокировать продление санкций Европейского Союза против России, сообщает Европейская правда.

Об этом в комментарии DPA в среду заявила представитель представительства Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Она уточнила, что решение о продлении санкций еще на шесть месяцев должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Речь идет об ограничительных мерах против более 1200 физических и юридических лиц из-за поддержки российской агрессии в Украине. Санкции предусматривают заморозку активов и запрещение въезда в ЕС.

Если бы Венгрия заблокировала эти санкции, они бы прекратили действие уже в четверг.

Дополнено 20:20. Совет Европейского Союза официально подтвердил продление на шесть месяцев санкций против 1206 физических и 108 юридических лиц, большинство из которых попали под ограничение "в ответ на неоправданную и непровоцированную военную агрессию России против Украины".

Таким образом, санкции продолжают действовать до 15 марта 2023 года.

Как ранее сообщалось, Будапешт пригрозил помешать продлению некоторых блоков санкций Евросоюза против России, если и дальше сохранятся персональные санкции против трех российских олигархов – Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Вдобавок Венгрия добивалась исключений из санкций в отношении российских банков для гуманитарных организаций.

Позже дипломатические источники ЕС сказали, что Венгрия пока не будет блокировать продление антироссийских санкций ЕС, но вынесет свои условия для обсуждения через полгода.