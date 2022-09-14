Синегубов: под оккупацией остается 6% Харьковской области

Под российской оккупацией остается около 6% территории Харьковской области. До начала контрнаступления защитников Украины было захвачено 32% региона, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время совещания с президентом Владимиром Зеленским, который в среду, 14 сентября, приехал в недавно освобожденный Изюм.

Синегубов рассказал, что на освобожденных территориях Харьковской области восстанавливают поврежденные россиянами объекты инфраструктуры, возвращают электроснабжение, налаживают связь и работу больниц.

"Деоккупация продолжается, поэтому нужно подготовить понятный план действий, чтобы это было в других районах, которые будут освобождать" , — сказал Зеленский.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

Вечером 13 сентября президент Украины сказал, что защитники Украины освободили около 8 тысяч квадратных километров территории от российских оккупантов, на половине продолжаются стабилизационные мероприятия.